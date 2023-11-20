مراسلتنا: المدفعية الإسرائيلية تستهدف منزل نائب لبناني جنوبي البلاد (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت منزل نائب لبناني في منطقة ميس الجبل في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وحسب مراسلتنا فإن القذيفة استهدفت منزل النائب قبلان قبلان، التابع لحركة "أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد سببت أضرارا كبيرة في المنزل.

وفي السياق، استهدفت حوالي 9 قذائف مدفعية بلدة مارون الراس مما أدى لاشتعال أحد المطاعم فيها. كما استهدف القصف المدفعي الأطراف الغربية لبلدة بليدا، وأطراف بلدة محيبيب ما أدى اشتعال النار بأحد المنازل.

كما أعلن "حزب الله" أنه استهدف عند الساعة 1:10 من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، بواسطة ثلاث ‏مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود الجيش ‏الإسرائيلي غرب كريات شمونة وحققوا فيها إصابات ‏مباشرة. ‏

وأفاد في بيان آخر بأنه عند الساعة 1:15، استهدف "مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية مراكز تجمع ‏وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب ‏كريات شمونة بالقذائف المدفعية وحققوا فيها اصابات ‏مباشرة".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" أطلق 25 صاروخا خلال اليوم من لبنان نحو إسرائيل في عدة نقاط على الحدود حيث اعترضت الدفاعات الجوية عدة قذائف بينما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة. كما سقطت ثلاث مسيرات متفجرة بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي دون وقوع إصابات.

وأفاد بأن قواته أغارت في وقت سابق اليوم على خلية حاولت إطلاق قذائف مضادة للدروع في منطقة قرية مروحين. كما أغار الجيش من خلال مقاتلات حربية ومروحية حربية ودبابات على بنى تحتية لحزب الله داخل لبنان ردًا على إطلاق القذائف من لبنان نحو الاراضي الاسرائيلية.

المصدر: RT‏