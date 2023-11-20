بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء.. مصر تستقبل مجموعة من الأطفال الفلسطينيين الخدج (فيديو)

أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية بأن سيارات الإسعاف المصرية استقبلت اليوم الاثنين 28 من الأطفال الخدج القادمين من قطاع غزة، تمهيدا لتلقيهم الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية.

وأوضح أحد عناصر الأطقم الطبية الفلسطينية المشاركة في عملية نقل الأطفال إلى معبر رفح، في حديث للقناة، إنه "في وقت سابق تم نقل 31 طفلا خدج من مستشفى الشفاء المحاصر من قِبل الجيش الإسرائيلي، بتنسيق من منظمة الأمم المتحدة، لكن توفي 3 منهم قبل الوصول إلى معبر رفح، نظرا لطول الوقت الذي استغرقته عملية التنسيق لإخراج الأطفال عبر المناطق الخطيرة في غزة".

موفدنا: وصول 29 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج إلى معبر رفح#القاهرة_الإخبارية#من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطينpic.twitter.com/KrTZz3Eezy — AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 20, 2023

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ونقل الأطفال الخدج الفلسطينيون في حضانات مجهزة من سيارات الإسعاف الفلسطينية إلى نظيرتها المصرية، وقال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الذي كان في استقبالهم بمعبر رفح، إنه سيتم نقل الأطفال إلى مستشفى العريش العام وعدد من المستشفيات بالعاصمة القاهرة جوا.

المصدر: قناة القاهرة الإخبارية