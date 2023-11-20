مصر.. محاكمة عاجلة لمسؤول بأكبر شركات البلاد

أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤول مبيعات شركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية - التي تعد أكبر الشركات المصرية العاملة في هذا المجال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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وجاء ذلك على خلفية اتهامه باختلاس أموال الشركة بقيمة 400 ألف جنيه، واختلاس 27 جهاز دفع إلكتروني مملوك للشركة قيمتهم 129 ألف جنيه.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن مأموري التحصيل مندوب مبيعات بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والتي يساهم في رأسمالها المال العام بنصيب وبنكي مصر والأهلي، اختلس الأموال والأجهزة الإلكترونية التي وجدت في حيازته بسبب أعمال وظيفته.

وكان ذلك بأن اختلس مبالغ مالية مقدارها نحو 400 ألف جنيه، تسلمها نقدا من عملاء الشركة جهة عمله، مقابل أرصدة حولها لصالحهم لتوريدها لجهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه.

كما اختلس المتهم عدد 27 جهاز دفع إلكتروني “جهاز فوري”، والمسلمة إليه من الشركة جهة عمله، لتوزيعها على عملائها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 129 ألف جنيه، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.

المصدر القاهرة 24