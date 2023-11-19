"البادئ أظلم".. سجال قوي بين ساويرس ونجل حسنين هيكل على منصة "X"

دار سجال قوي على منصة "X" (تويتر سابقا) بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وحسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وبدأ السجال بين الطرفين عندما علق حسن هيكل على تدوينة نشرها نجيب ساويرس ردا على الكاتبة الصحفية والإعلامية السعودية نادين البدير بشأن "الكفاح السلمي".

وفي تدوينتها قالت نادين البدير "عندما أخذ الزعيم غاندي بمبدأ "الكفاح السلمي" بالهند كان عدد الهنود يفوق عدد الإنكليز 8 مرات، كما كان عدد الجيش الإنكليزي بالهند لا يزيد على 70 ألفا، بينما كان هناك 25 مليون هندي تحت السلاح يعملون بالجيش الإنكليزي، وفي قضية أخرى مطابقة للحالة الفلسطينية هي حالة جنوب إفريقيا كان عدد السود يفوق عدد البيض بخمس مرات ومع ذلك اختار الزعيم نيلسون مانديلا "الكفاح السلمي" بدل المسلح وحصل على ما يريد بعد أن كسب قلوب العالم بذلك النهج وألحق ذلك بمشروع التسامح والمغفرة بين البيض والسود".

وأكدت الإعلامية السعودية أنها "تجارب ناجحة تستحق أن نقتدي بها بل من تكرار تجاربنا المخفقة".

وأرفقت نادين البدير تدوينتها بمقال نشر على موقع "middle east transparent" يتحدث عن التسامح والكفاح السلمي ومقارنته مع ما يحدث في فلسطين من عشرات السنين.

عندما أخذ الزعيم غاندي بمبدأ «الكفاح السلمي» بالهند كان عدد الهنود يفوق عدد الإنكليز 8 مرات، كما كان عدد الجيش الإنكليزي بالهند لا يزيد على 70 ألفاً، بينما كان هناك 2?5 مليون هندي تحت السلاح يعملون بالجيش الإنكليزي، وفي قضية أخرى مطابقة للحالة الفلسطينية هي حالة جنوب أفريقيا، كان… — نادين البدير (@nadinealbdear) November 15, 2023

وتعليقا على تدوينتها قال ساوريس "صدقتي! و دون إراقة الدماء و دون ضحايا أبرياء".

صدقتى ! و دون إراقة الدماء و دون ضحايا ابرياء.. https://t.co/KZf8YwCNeN — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 19, 2023

ويبدو أن تعليق ساوريس لم يعجب نجل حسنين هيكل، حيث رد عليه قائلا "مدهش الباشمهندس، اما تيجي عليه يقول صعيدي باخد حقي بذراعي ولا ألومه، لكن في فلسطين بيدور على محفظته أو باسبوراته، عيب".

مدهش الباشمهندس، اما تيجي عليه يقول صعيدي باخد حقي بذراعي، ولا الومه، لكن في فلسطين بيدور على محفظته او باسبوراته، عيب. https://t.co/Mp41oGQ8iX — Hassan Heikal (@heikalh) November 19, 2023

تعليق حسن هيكل زاد الأمور حدة حيث رد عليه ساوريس بالقول "الصعيدي بياخد حقه برجولة راجل براجل ولا يعتدي على الحريم ولا يخطف عجائز أو نساء وأطفال.. ومحدش وصلنا للنكبة أو النكسة وضيع الضفة الغربية وغزة إلا عبد الناصر ومن طبلوا له وألهوه.. وسأقف هنا احتراما للموت".

وأضاف رجل الأعمال المصري "انت مش قد الصعيدي فأبعد أحسن.. ولقد أعذر من أنذر".

الصعيدى بياخد حقه برجولة راجل براجل و لا يعتدي علي الحريم و لا يخطف عجائز او نساء و اطفال .. و محدش وصلنا للنكبة او النكسة و ضيع الضفة الغربية و غزة الا عبد الناصر و من طبلوا له و الهوه .. و سأقف هنا احتراما للموت .. و انت مش قد الصعيدى فأبعد أحسن …و لقد أعذر من أنذر ..☝️ https://t.co/z79Tqgq6hR — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 19, 2023

إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد وتطورت الردود، حيث قال نجل الصحفي الراحل "واو، الحقيقة مش متخييل أنه حجم الانحطاط في الرد يبقى كده.. وما بخفش، وروح طلع الغل ده في مواقفك العامة وتبقى متسقة لأنه واضح أني ضربت على وتر حساس".

واو، الحقيقة مش متخييل انه حجم الانحطاط في الرد يبقى كده. وما بخفش، وروح طلع الغل ده في مواقفك العامة وتبقى متسقة لانه واضح اني ضربت على وتر حساس :) — Hassan Heikal (@heikalh) November 19, 2023

ساوريس هو الآخر لم يتأخر في الرد على تدوينة حسن الأخير التي وصف فيها رده بالمنحط، وذكر موجها كلامه لنجل حسنين قائلا "الوتر الحساس هو صداقة كانت تجمعنا لن أعمل لها حساب فالبادئ أظلم والانحطاط هو كلامك وإذا عدت سأعود".

الوتر الحساس هو صداقة كانت تجمعنا لن اعمل لها حساب فالبادئ اظلم و الإنحطاط هو كلامك و اذا عدت سأعود … https://t.co/sBT8sDEXJX — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 19, 2023

المصدر: RT