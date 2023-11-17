ليبيا.. خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي في طرابلس

أفادت مصادر نقابية ليبية بخطف 3 من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة العامة في طرابلس الخميس للمطالبة بإطلاق سراح نقيبها العام عبد الفتاح السائح.

وحسب "بوابة الوسط"، فقد أكد نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق، خطف اثنين من أعضاء هيئة التدريس عقب الوقفة الاحتجاجية وهما: أسامة السائح، أحد أقارب النقيب العام، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة جفارة، بالإضافة إلى مختار العماري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة طرابلس.

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كما أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد خطف نوري سليمان علي عتيق عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة، رفقة آخرين من جامعة طرابلس أثناء الوقفة الاحتجاجية.

وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن نوري سليمان ترك زوجته وأطفاله في سيارته بموقف السيارات أمام مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، ولم يعد ولا يعلم أهله الجهة التي قامت بخطفه.

وشارك عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة في طرابلس رافعين لافتات مكتوبا عليها "أين دولة القانون؟" و"مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق المطالب كافة".

أعضاء النقابة العامة لهيئة التدريس الجامعي يحملون #الدبيبة والأجهزة الأمنية في #طرابلس مسؤولية سلامة النقيب العام #عبدالفتاح_السايحpic.twitter.com/R35eQGWaoi — تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) November 16, 2023

وكانت النقابة أعلنت الخميس خطف السائح من قبل مجهولين، قبل أن تؤكد في وقت متأخر من المساء نبأ إطلاق سراحه.

المصدر: "بوابة الوسط"