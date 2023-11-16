لواء إسرائيلي شارك في حرب أكتوبر يتوغل في غزة

أشادت وسائل إعلام إسرائيلية بما أسمته بطولة اللواء 14 الذي يشارك في المعارك الدائرة بقطاع غزة ضد حركة "حماس".

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وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا اللواء كانت له انتصارات في معارك حرب "يوم الغفران" – التسمية العبرية لحرب أكتوبر مع مصر عام 1973.

وقال موقع الجيش الإسرائيلي " idf" إن "مقاتلي الفريق القتالي التابع للواء احتياط 14، وبالتعاون مع مقاتلي المدرعات وسلاح الهندسة، أكملوا خلال الأيام القليلة الماضية، السيطرة على "موقع فلسطين" شمال قطاع غزة، وفي الوقت نفسه وجهت القوة طائرات وقوات مدفعية لشن هجوم جوي حتى استكمال السيطرة على الموقع".

وقال قائد اللواء 14 العقيد طال الكوبي: "في هذه اللحظة نحن في منطقة موقع فلسطين، وهو أحد أهم المواقع العسكرية لحماس. لقد استولينا عليه أيضا، ودمرناه.. اللواء جاهز لأي مهمة ومواصلة التقدم".

وأضاف: "بصفته لواء احتياط شارك في القتال عام 1973 على ضفاف قناة السويس ودخل أيضا داخل مصر، فاللواء يصنع التاريخ للمرة الثانية بعد خمسين عاما ويصنع التاريخ هنا في قطاع غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "موقع فلسطين استخدم من قبل حماس كقاعدة تدريب حيث تدرب المسلحين على تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن الموقع تم بناؤه بطريقة لا توحي إنه موقع تدريب، إلا أن قوات الجيش الإسرائيلي وجدت أنفاقا وعبوات وألغاما كانت تهدف إلى إيذاء جنود الجيش الإسرائيلي".

المصدر: موقع idf التابع للجيش الإسرائيلي