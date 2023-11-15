طبيب بمستشفى الشفاء: مخزون المياه شارف على الانتهاء

أكد الطيبي خالد أبو سمرة، في مستشفى الشفاء، فجر اليوم الخميس، أن مخزون المياه في المستشفى شارف على الانتهاء.

وأضاف أبو سمرة: "التنقل بين مباني مجمع الشفاء خطير للغاية وقد يودي بحياة من يحاول ذلك".

وتابع: "لا صحة لمزاعم جيش الاحتلال بتقديم مساعدات طبية إلى مجمع الشفاء".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT بأن القوات الإسرائيلية وسعت نطاق اقتحامها لمجمع مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، ليشمل مبنى الجراحات التخصصي، ومبنى الباطنة والكلى، محولا المجمع إلى ثكنة عسكرية.

وأضحى مجمع مستشفى الشفاء تحت نار القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر اليوم الأربعاء، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنة والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي صادر هواتف الأطباء والنازحين في مستشفى الشفاء.

وأفاد نقلا عن صحافي من محيط مجمع الشفاء، بأن "مئات الجثث متراكمة في محيط المستشفى والكلاب الضالة تقوم بنهشها".

المصدر: RT