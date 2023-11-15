مصر تصدر بيانا بشأن القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة

دانت مصر مساء اليوم الأربعاء "قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".



وأصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه: "دانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 15 نوفمبر الجاري قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، وبما يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة قواعد القانون الدولي".

وأضاف البيان: "واعتبرت مصر قصف إسرائيل لمحيط المستشفى الميداني الأردني، واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية، إنما يعد انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبة الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها".

وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان اليوم، أن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الأردني، نفذت عملية إنزال جوي لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، يوم السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة.

وأضاف: "جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT