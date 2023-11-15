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فون دير لاين تتوجه إلى مصر والأردن

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فون دير لاين تتوجه إلى مصر والأردن
Globallookpress IMAGO/PETR STOJANOVSKI
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أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستتوجه بزيارة رسمية إلى مصر والأردن يوم 18 نوفمبر الجاري.

وكتب المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في حسابه على "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الأربعاء، أن فون دير لاين ستلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، ثم ستتوجه إلى سيناء للترحيب بوصول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي.

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ومن المقرر أيضا أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن فون دير لاين تخطط لزيارة مصر وعرض خطة لمساعدة القاهرة، بما في ذلك بالاستثمارات بحجم 9 مليارات يورو، للتخفيف من تأثير عواقب التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل على اقتصاد البلاد.

المصدر: تاس

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