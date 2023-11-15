تحديث مستمر.. "حزب الله" يعلن تفاصيل استهدافات متتالية اليوم الأربعاء لمواقع إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف مقاتليه عددا من المواقع الإسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها "دعما لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

- 11:00.. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "إستهداف نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالاسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".

-02 :00.. أعلنت المقاومة الإسلامية "إستهداف موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة".

- 03:00.. أعلنت المقاومة الإسلامية "إستهداف موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".

-03:10.. أعلنت المقاومة الإسلامية "إستهداف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".

- 04:03.. أعلنت المقاومة الإسلامية "استهداف ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة". ‏

- 04:56.. اعلنت المقاومة الإسلامية "استهداف موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- 06:00.. أعلنت المقاومة الإسلامية "استهداف موقع حدب ‏يارون بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

- 06:08.. أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف آلية إسرائيلية في ‏مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

- 06:30 .. أعلنت المقاومة الإسلامية "استهداف تجمع لقوة مشاة في جيش الاحتلال الاسرائيلي غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهم إصابات مباشرة".



هذا وأكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أنه "عندما تحصل حرب ضدنا من قبل إسرائيل لا خيار أمامنا إلا أن ندافع عن أنفسنا"، وأن "إسرائيل مستمرة بالتنفس الاصطناعي".

وأفاد مراسل RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف اليوم قرى عدة في جنوبي لبنان، منها الخيام ويارين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع واقتحام للمشافي.

المصدر: RT