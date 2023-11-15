مراسلنا: اقتحام مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء

أفاد مراسل RT بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء.

وأضحى مجمع مستشفى الشفاء تحت نار القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر اليوم الأربعاء، ونشرت دباباتها في ساحاته.

وبالإضافة إلى اقتحام مبنى الجراحات التخصصية، تم أيضا اقتحام قسم الطوارئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أن قواته "تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وقد حملت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين بمجمع الشفاء، بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية.

يتبع..

المصدر: RT