بن فرحان في مسقط لترأس الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني (صور)

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، إلى مسقط عاصمة سلطنة عُمان، لترأس الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مقتضب إنه"كان في استقباله لدى وصوله المطار السلطاني وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي".

وفي وقت سابق، قال بن فرحان إن مستوى التنسيق بين الدول العربية والإسلامية عال جدا، "ليس فقط للتواصل مع المجتمع الدولي، لكن للتأكيد أننا جميعا نشاهد ونراقب ازدواجية المعايير ونقيم بناء على ذلك مصداقية منظومة العمل الدولي".

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض: "هذا الأمر كون ضغطا على الدول التي تبرر وتتغاضى عما تفعله إسرائيل"، مشيرا إلى أن تحول الموقف الغربي في التعامل مع فلسطين ليس كافيا.

#مسقط | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان@FaisalbinFarhan يصل مسقط عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار السلطاني معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. pic.twitter.com/ZJHqY0P4hv — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 13, 2023

المصدر: RT