الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة المنارة قرب الحدود اللبنانية

تاريخ النشر:12.11.2023 | 15:22 GMT |
آخر تحديث:12.11.2023 | 15:22 GMT | أخبار العالم العربي
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية .
يتبع..
طالب المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان القادة العرب، بالتحرك الفوري لتحرير 200 مختطف لدى "حماس".
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت تقييما للوضع في مستوطنة الجليل القريبة من الحدود اللبنانية وتحدث مع عناصر الجيش.
شن الجيش الإسرائيلي هجوما فجرا الأحد على ما قال إنه "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا ردا على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل مساء السبت، حسبما أعلن في بيان.
أعلن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية أن الدول المجتمعة قررت كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.
علقت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين على البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت أمس السبت في الرياض، لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لأربعة جنود قتلوا بانفجار مفخخة زرعها مقاتلو "حماس" في فتحة نفق في بيت حانون شمال قطاع غزة.
قال المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، إن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في غزة، وأنه تم تفجير آليات تابعة للجيش الإسرائيلي بجميع محاور ونقاط تقدمه بالقطاع.
وجهت حركة "حماس" رسالة لزعماء وقادة الأمتين العربية والإسلامية المجتمعين اليوم السبت بالرياض، في قمة طارئة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.
كشف مصدر حكومي عراقي اليوم الأحد عن مباحثات تجريها الحكومة لتخفيض العراق إنتاج النفط بعد قرارات القمة العربية الإسلامية حول غزة.
علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في السعودية اليوم السبت، لافتا إلى أنها تأتي في "ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطر كبيرة".
رجح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بأن تقوم حركة "حماس" بتهريب الأسرى الإسرائيليين بين قوافل النازحين المدنيين من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه.
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بنود البيان الصادر عن القمة العربية الاستثنائية في الرياض أمس السبت، بأنها قوية ومتينة.
نشرت "كتائب القسام" في الضفة الغربية، مقطع فيديو لمشاهد من عملية نفذتها في بيت ليد اسفرت عن مقتل جنديين، واستدراج قوة أخرى إلى كمين محكم.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن مشروع قانون رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتمويل البرامج الحكومية سيؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة.
شهدت تل أبيب اليوم السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم.
أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
نشرت "كتائب القسام" اليوم السبت مشاهد لاستهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون شمال بيت حانون في قطاع غزة.
صوتت 168 دولة يوم الجمعة، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة.
ألقت الطائرات الإسرائيلية اليوم السبت منشورات فوق خان يونس دعت سكان قطاع غزة لتبليغ الجهات الإسرائيلية بأي معلومات عن المخطوفين ومقاتلي "حماس" مقابل إغراءات مادية وأمنية.
أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من "التحام" مقاتليها بالآليات المتوغلة في منطقتي التوام وبيت حانون شمال قطاع غزة.
تجاهل البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض أي ذكر لحركة "حماس" ودورها في مستقبل قطاع غزة.
ذكرت صحيفة "تلغراف" أن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة كسرت رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي، مشيرة إلى أن الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية بدأت تطفو على السطح.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ليل السبت الأحد، استهدافها هدفا في مدينة إيلات بالأسلحة المناسبة، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل العدو".
قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت إنه يقوم بمهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى في موقف محرج أجبره على طلب مساعدة حرس الشرف بعد أن أصبح "مضطربا" وأضاع طريق العودة بعد وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.
عبرت مجموعة من جماهير نادي ريال سوسييداد الإسباني عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في غزة، خلال المباراة أمام بنفيكا البرتغالي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم السبت أن "حزب الله يلعب بالنار"، محذرا من أن "القوات الإسرائيلية على الأرض مستعدة لكل مهمة".
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم السبت نقلا عن مصدر، "الخطوط العريضة" لصفقة الأسرى الإسرائيليين.
نقل مراسلنا عن مصادر طبية قولها إن عددا من مرضى السرطان في قطاع غزة توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، في ظل انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء والإمدادات.
أعلن البنتاغون أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال تنفيذها رحلة تدريبية يوم 10 نوفمبر الجاري، ويجري تحديد أسباب الحادثة.
عرض "حزب الله" اللبناني اليوم السبت مشاهد من استهدافه تجمعا لجنود في الجيش الإسرائيلي قرب ثكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، مقالا مطولا، أكدت من خلاله أن قذائف حماس المضادة للدبابات تظهر قوة الترسانة العسكرية التي تواجهها إسرائيل.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "القضاء على أكثر من 60 عنصرا في "حزب الله" اللبناني منذ بدء العمليات العسكرية في غزة".
أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن حركة "طالبان" استطاعت خفض إنتاج المخدرات في أفغانستان 95% خلال عام واحد، فيما عجز حلف "الناتو" وواشنطن عن ذلك طيلة 20 عاما.
قال أبو عبيدة الناطق باسم القسام إن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.
أعلنت تونس تحفظها على كامل البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض، باستثناء ما يتعلق بالوقف الفوري للعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وفك الحصار عن كل فلسطين.
دخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.
أكد ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر أن خمس مناطق أوكرانية إضافية ستلتحق بروسيا، إن لم يستسلم نظام كييف وتتوقف قواته عن القتال.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهدافه قوة لوجستية إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.
تواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في وسط المدينة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدين إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت مقتل 5 جنود إضافيين في شمال قطاع غزة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين آخرين في المواجهات.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتكب خطأ جسيما (بدعوته إسرائيل لوقف قتل النساء والأطفال).
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
أعلنت الخارجية السعودية عن صدور قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة في الرياض اليوم السبت، بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.
شهدت عواصم عدد من الدول الأوروبية أمس السبت مظاهرات حاشدة مندّدة بالحرب على غزة ودعما لفلسطين، حيث غصّت شوارع المدن بآلاف المتظاهرين الذين حملوا لافتات تدين الحرب على غزة.
شهدت مباراة نادي الأخدود وضيفه الحزم (2-1) التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، حالة نادرة الحدوث في ملاعب كرة القدم.
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الأردني، نفذت عملية إنزال جوي لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
اقترح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون خطة لمنع الإغلاق الحكومي قبل حوالي أسبوع من حدوثه المحتمل بحسب "فوكس نيوز" ولم تتضمن الخطة أي إشارة لتقديم أموال لإسرائيل أو لأوكرانيا.
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئاسة الأوكرانية السابق أنه سيتم عزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وذلك من أجل حل النزاع الدائر في البلاد.
أفادت مصادر عبرية مساء اليوم السبت بأنه تم اعتراض طائرة مسيّرة فوق مدينة إيلات.
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن بلاده تواجه أكبر تهديد أمني لها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن ذلك يحدث على خلفية تحليقات قاذفات روسية وصينية فوق بحر اليابان.
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته في هز الشباك خلال لقاء فريقه النصر أمام مضيفه الوحدة، مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت أن بلاده ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة.
أكد مرشح الرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي أن على بلاده تجنب المواجهة مع روسيا والصين لاسيما في ظل الصواريخ الروسية فرط الصوتية، لأن هذا الصدام قد يزيل الولايات المتحدة عن الوجود.
أفادت مصادر في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه على القطاع، وسط اشتباكات عنيفة جدا وإطلاق قنابل مضيئة على 4 محاور في غزة.
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن 7 مركبات إسعاف فقط من أصل 18 تعمل في محافظتي غزة والشمال، وهي مهددة بالتوقف بشكل كامل خلال الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود.
التقطت للزعماء المشاركين في القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة في الرياض صورة تذكارية، قبيل انطلاق قمتهم اليوم السبت.
كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت عن حصيلة جديدة من قتلاه، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" التي قابلتها إسرائيل بعملية أسمتها "السيوف الحديدية".
قال عالم السياسة جون ميرشايمر، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل لاعتبارات سياسية داخلية، وخشية من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي طالب مدير مستشفى الشفاء في غزة بضرورة إجلاء جميع المرضى، كون المستشفى يقع في منطقة قتال.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة مجددا.
استهدف الطيران الإسرائيلي صباح اليوم مدرسة للأونروا تأوي آلاف النازحين شمال غزة، مخلّفا عشرات القتلى والجرحى.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل لن تتوقف حتى إنجاز مهمتها في غزة، مشيرا إلى أن الحرب تتقدم وهدفها الانتصار ولا بديل عن ذلك.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "المقاومة الفلسطينية الباسلة فرضت واقعا جديدا في منطقتنا وبه امتلكنا الأدوات السياسية التي تمكننا من تغيير المعادلات".
أعلن قطاع صناعة الملابس ببنغلاديش اليوم السبت إغلاق 150 مصنعا "لأجل غير مسمى"، بينما وجهت الشرطة اتهامات إلى 11 ألف عامل في القطاع على خلفية احتجاجات عنيفة للمطالبة بزيادة الأجور.
أعلنت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.
أفادت مراسلتنا بقصف مدفعي إسرائيلي عنيف لأطراف بلدات رامية في القطاع الغربي، ومرتفعات حلتا وكفرشوبا في القطاع الشرقي، وعيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.
قال علماء صينيون إنهم اكتشفوا طريقة جديدة لتحسين خصوبة التربة القمرية للسماح للبشر بالعيش على القمر، وبناء مستعمرات سكانية في المستقبل، وذلك باستخدام البكتيريا.
اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن سياسة واشنطن تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تهدد بالإضرار بمواقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية.
تحت العنوان أعلاه، كتب الباحث في الشؤون التركية يوري مواشيف، في "إزفيستيا"، حول ما يعنيه بالنسبة لروسيا تضاعف اهتمام أنقرة وباريس بآسيا الوسطى.
قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة في الأيام الثلاثة الماضية فقط، وانتقلوا إلى الجزء الجنوبي من القطاع مضيفا أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال القطاع.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، التي اعترف فيها باستحالة انتصار أوكرانيا على روسيا في مستقبل منظور.
ألقى الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية خلال اقتحامه مدينة طوباس في الضفة الغربية، منشورات على شكل نقود ورقية تحمل رسالة للفلسطينيين.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسي، إن تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "كارلسبيرغ" جاكوب أروب أندرسن المناهضة لروسيا لا أساس لها من الصحة ولا تتوافق مع مكانة رئيس شركة عالمية.
التقى الرئيسان السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي في الرياض أمس السبت على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة، حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الدعوات الأوروبية لقبول أوكرانيا في "الناتو" دون القرم ودونباس إقرار بأن هذه الأراضي ليست أوكرانية، مؤكدا أن أوكرانيا ليست دولة.
قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.
أعلن الجيش الإسرائيلي فتح ممر آمن من مستشفيات الشفاء والرنتيسي والناصر في شمال قطاع غزة لتمكين المدنيين من النزوح جنوبا.
نجحت طائرة النقل "إيل-76 أم دي – 90أ" في الهبوط والإقلاع من مدرج ترابي في إطار الفحوص الحكومية النهائية قبل ترخيصها.
أقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، وزير الدفاع ماريو بانوزيتش، المسؤول عن حادث سير مميت.
كان العالم في 9 نوفمبر عام 1979 على بعد خطوة من "الجحيم النووي"، انعكس ذلك في مذكرات مستشار الأمن القومي زبيغنيو بريجنسكي في قوله: "أردت أن أتأكد من أننا لن نموت وحدنا".
وجه الطبيب نضال أبو هدروس، رئيس مستشفى الجراحات واستشاري جراحة المخ والأعصاب في "مجمع الشفاء الطبي" بغزة رسالة عاجلة إلى المؤسسات الطبية الدولية ولحكومات العالم.
أكدت الصحافية الهولندية سونيا فان دير إندي أن العديد من الصحف والمجلات الغربية، فضلا عن معارض الصور، تستخدم صورا إباحية للأطفال القاصرين الأوكرانيين ممن تم جلبهم من أوكرانيا.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة إلا مقابل إطلاق سراح الأسرى، لكنها مستعدة لهدنة إنسانية محلية وقصيرة الأمد.
قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن واشنطن قلقة من مواقف مصر التي أبلغها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ35 حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرئيلية المتوغلة.
أفادت مراسلتنا، اليوم الأحد، بتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مواقع في جنوب لبنان، وإطلاق القبة الحديدية صواريخ اعتراضية.
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد لاستهداف مقاتليها دبابة "ميركافا 4 باز" إسرائيلية شمال غرب الشيخ رضوان في قطاع غزة.
قررت رئيسة بلدية غازي عنتاب بجنوب شرقي تركيا فاطمة شاهين مقاطعة نظامي الدفع فيزا وماستركارد “المؤيدين لإسرائيل” واستبدالهما ببطاقات نظام الدفع الوطني "Troy" لتحويل رواتب الموظفين.
أفادت تقارير، بأن تطبيق المراسلة الأشهر في العالم "واتس آب" قد يبدأ في عرض الإعلانات.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يحمّل إسرائيل مسؤولية تعمد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بأن البيت الأبيض يشدد على أن إسرائيل يجب أن تتبع قواعد الحرب أثناء العمليات العسكرية في داخل قطاع غزة.
سقط نادي الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه الجونة (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، والمؤجلة من الجولة الراعبة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على الحاجة إلى منع المزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، لقطات قال إنها تظهر لواء احتياط ودبابات تنفذ أعمالا قتالية في قطاع غزة.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأحد تدمير دبابتين للجيش الإسرائيلي جنوب غرب غزة بقذائف "الياسين 105".
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا