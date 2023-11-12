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الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة المنارة قرب الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة المنارة قرب الحدود اللبنانية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة المنارة قرب الحدود اللبنانية
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية .

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