مراسلنا: قتلى وجرحى جراء تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي اليوم السبت سلسلة غارات على الشمال الشرقي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وسبق أن قصف الطيران الإسرائيلي اليوم منزلا مأهولا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، موقعا عشرات القلتى والجرحى.

وأشار مراسلنا إلى أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة بدوان غرب مخيم النصيرات بلغ 6 قتلى إلى جانب عدد من المصابين.

وأكد مراسلنا وصول جثمان إمراة قتلت في القصف إلى جانب إصابتين من جيران منزل عائلة حمدان المستهدف بالقرب من مسجد المجاهدين غرب خان يونس.

كما استهدف القصف شرقي بلدة القرارة الواقعة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يتبع..