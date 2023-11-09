فيديو.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده الراحل بشأن إسرائيل

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك فيديو لوالده يحذر فيه من تعنت وسياسات إسرائيل.

" إن التحرك الدولي لا يرقى حتى الان لجسامة هذه التداعيات والمخاطر " pic.twitter.com/lRbchHmFWE — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 9, 2023

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ونشر علاء مبارك الفيديو الذي يضم حديثا لوالده في إحدى جلسات البرلمان تحت عنوان: "إن التحرك الدولي لا يرقى حتى الان لجسامة هذه التداعيات والمخاطر"، في الوقت الذي تشهد فيه غزة حرب وعمليات قتل غير مسبوقة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للرئيس المصري الراحل حسني مبارك يتحدث عن أهمية إضعاف مصر بالنسبة لأمريكا من أجل إسرائيل.

وقال مبارك في رده على سؤال لأحد الأشخاص في فيديو وصفه البعض بالنادر وأنه لم ينشر من قبل: "عاوز مساندة العرب لفلسطين في مواجهة إسرائيل وأمريكا، ابقى قابلني"، وسط ضحك كبير من الرئيس الراحل والحضور.

المصدر: RT