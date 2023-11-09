ساويرس يسخر من مرشح لرئاسة مصر

سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من المرشح الرئاسي المصري عن حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، وذلك عبر موقع التدوينات "إكس".

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ونشر ساويرس صورة لحازم عمر خلال حملة الترويج المنتشرة له في شوارع مصر معلقا بشكل ساخر "مين دة".

كما رد ساويرس على سؤال لأحد المتابعين الذي قال له: "طب بزمتك انت توافق إن رئيسك يبقى اسمه حازم"، ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "ولا حمامة".

و لا حمامة …. https://t.co/6lVBtsKSQf — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 9, 2023

وكان المرشح للرئاسة المصرية عن حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، قد أكد في تصريحات خاصة لـRT، أن برنامج حزبه الانتخابي هو "يسار الوسط".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة وهي تلقي الهيئة الاعتراضات.

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح، على النحو التالي: عبد الفتاح السيسي والذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات – فريد زهران والذي قدم 30 تزكية نيابية – عبد السند يمامه والذي قدم 27 تزكية نيابية – حازم عمر والذي قدم 46 تزكية نيابية بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.

المصدر: RT