 
مباشر

مصر.. أول تعليق من طنطاوي بعد محاكمته

أخبار العالم العربي

مصر.. أول تعليق من طنطاوي بعد محاكمته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wdys

علق المرشح السابق لرئاسة مصر أحمد طنطاوي عقب قرار المحكمة تأجيل أولى جلسات محاكمته و22 متهما بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول، إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري.

إقرأ المزيد
مصر.. المحكمة تصدر قرارها بعد القبض على الطنطاوي
مصر.. المحكمة تصدر قرارها بعد القبض على الطنطاوي

وقال طنطاوي في أول تعليق له على منصة "إكس": "أنا مستمر في طريقي إلى نهايته أو إلى نهايتي".

وأوضح في تدوينة أخرى: "ونعم السند.. كل كلمات الشكر والامتنان لا توفي حضراتكم حقكم. دمتم بكل خير".

وتم تأجيل المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وكان مصدر أمني، قد صرح أنه تم ضبط المتهمين بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالي عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا