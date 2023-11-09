مصر.. أول تعليق من طنطاوي بعد محاكمته

علق المرشح السابق لرئاسة مصر أحمد طنطاوي عقب قرار المحكمة تأجيل أولى جلسات محاكمته و22 متهما بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول، إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري.

"أنا مستمر في طريقي إلى نهايته أو إلى نهايتي"



يحيا الأمل

حزب تيار الأمل pic.twitter.com/p2chQaFn7J — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) November 8, 2023

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وقال طنطاوي في أول تعليق له على منصة "إكس": "أنا مستمر في طريقي إلى نهايته أو إلى نهايتي".

وأوضح في تدوينة أخرى: "ونعم السند.. كل كلمات الشكر والامتنان لا توفي حضراتكم حقكم. دمتم بكل خير".

ونعم السند..

كل كلمات الشكر والامتنان لا توفي حضراتكم حقكم.

دمتم بكل خير. — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) November 8, 2023

وتم تأجيل المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وكان مصدر أمني، قد صرح أنه تم ضبط المتهمين بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالي عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات.

المصدر: RT