مصدر عسكري سوري لـ"سانا": إسرائيل نفذت قصفا استهدف بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية

قال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا" فجر الخميس إن إسرائيل نفذت قصفا استهدف بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وذكر المصدر العسكري أن "حوالي الساعة 50: 22 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".

وأكد المصدر أن القصف أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT مساء إن دوي انفجارات سمع في محيط السيدة زينب بريف دمشق.

وأضافت مراسلتنا أنه تم رصد صاروخين في سماء العاصمة.

وأفادت بأن القصف استهدف مواقع في المزارع الممتدة بين بلدتي ‎عقربا والسيدة زينب جنوب العاصمة ‎دمشق.

المصدر: RT + "سانا"