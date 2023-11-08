مصر.. الحكومة تعلن سبب الانقطاع الطويل للكهرباء في البلاد

قال المتحدث باسم الحكومة المصرية سامح الخشن، إن انقطاع الكهرباء خلال الفترة الحالية مرتبط بعاملين الأول انخفاض درجات الحرارة أما الثاني فهو الاضطراب في إمدادات الغاز من خارج مصر.

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وأكد الخشن، في تصريحات تلفزيونية، أن انقطاع الكهرباء ببعض المحافظات لأكثر من ساعتين، يتم وفقا للجداول المعلنة لتخفيف الأحمال حيث يتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين، وإذا زاد على ذلك فربما يكون هناك عطل فني في المنطقة التي حدث بها الانقطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر يرجع إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر، والتي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي.

وتابع أن العالم يتأثر بظاهرة تغير المناخ، مما أثر على استهلاك الغاز، كما حدث اضطراب في توريد كميات غاز كانت تأتي إلى مصر من الخارج، بنسبة 800 مليون قدم مكعبة يوميا أصبحت غير موجودة، فضلا عن انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة وتأثيره على قطع الكهرباء.

المصدر: المصري اليوم