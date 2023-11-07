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مصر تسقط جنسيتها عن مواطنة تجنست بالإسرائيلية

أخبار العالم العربي

مصر تسقط جنسيتها عن مواطنة تجنست بالإسرائيلية
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نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم، ثلاثة قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة مواطنين.

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وجاء في القرار الأول، إسقاط الجنسية المصرية عن فهد خضر جادالله رباح من مواليد فلسطين، لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وفي القرار الثاني، تسقط الجنسية المصرية عن منة هشام أحمد حسين من مواليد إسرائيل وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

وفي القرار الثالث، تسقط الجنسية عن فجر علاء الدين سعد العادلي من مواليد ألمانيا، لتجنسها بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.

المصدر: الأهرام

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