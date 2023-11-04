ضجة واسعة في إسرائيل بعد توجيه إعلامية مصرية رسالة للإسرائيليين باللغة العبرية (فيديو)

ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على شاشة التلفزيون المصري، وهي تحاول نقل رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية.

وخلال برنامج "90 دقيقة"، خاطبت وهبة الجمهور الإسرائيلي بلغة عبرية ركيكة، محذرة إياهم من غضب العرب، وكشفت فشل رئيس الوزراء نتنياهو في الدفاع عن تل أبيب، مشيرة إلى أنه لا يعمل على تحرير الرهائن ولا من أجل السلام مع الفلسطينيين.

وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقطع وهبة بسخرية كبيرة بسبب اللغة الركيكة التي استخدمتها الإعلامية، بحسبما نقل موقع "ynetnew".

ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

وأشار الموقع إلى أن حديث وهبة المؤثر متطرف ومليء بالكراهية، خاصة "عند مقارنته بالتعليقات الأخرى القادمة من الصحفيين في جميع أنحاء العالم العربي"، لكن وهبة التي حاولت التحدث باللغة العبرية أصبحت موضوعا للتهكم.

وأكد الموقع أنه على الرغم من أنه في إسرائيل، لم يكن هناك جمهور يشاهد الإعلامية المصرية، إلا أنها سرعان ما أصبحت "صورة كاريكاتورية مثيرة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديث وهبة بسخرية، بل وتم تقليد شخصيتها في عدة فيديوهات ساخرة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT