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وكالة "وفا": الطيران الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزة

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وكالة
الطيران الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزة
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قالت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية فجر يوم السبت إن الطيران الإسرائيلي جدد قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة.

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وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استهدف أيضا منازل في بيت حانون وجباليا وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة.

وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي جدد قصف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج.

كما شن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها، وفق ما نقلته الوكالة.

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وذكرت "وفا أن القصف أوقع وفق المصادر عددا من القتلى نساء وأطفال، وعددا كبيرا من الجرحى.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا من بينهم 3826 طفلا بالإضافة إلى 23516 مصابا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT + "وفا"

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