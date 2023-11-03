"المقاومة الإسلامية" في العراق: استهدفنا قاعدة "حرير" الجوية الأمريكية شمال العراق بمسيرتين

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق فجر السبت عن استهدافها قاعدة "حرير" الجوية الأمريكية في أربيل شمال العراق بطائرتين مسيرتين.

وأكدت في بيان أنه تمت إصابة الهدف بشكل مباشر.

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وهذا الاستهداف هو الثاني خلال 48 ساعة، حيث أعلنت الفصائل المسلحة يوم الخميس عن استهداف قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، وأفادت بأنهما "أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف قاعـدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرق سوريا برشقة صاروخية، مشيرة إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والعراق والتي أصبحت أكثر تواترا عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9227 قتيلا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، فيما بلغ عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت الوزارة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 340 عسكريا، بالإضافة إلى عدد من الأسرى والرهائن الذين تحتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT