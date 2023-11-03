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مراسلنا: نصب شاشات كبيرة بالعاصمة العراقية انتظارا لخطاب نصرالله

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مراسلنا: نصب شاشات كبيرة بالعاصمة العراقية انتظارا لخطاب نصرالله
RT
شاشات في العاصمة العراقية لمتابعة كلمة نصرالله
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أفاد مراسلنا في العراق، الجمعة، بأن شاشات كبيرة نصبت في العاصمة العراقية بغداد لمتابعة الكلمة المنتظرة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم.

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وقال المراسل إن الشاشات نصبت في مناطق عدة أبرزها ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، وهي الساحة المعروفة لما شهدته من احتجاجات.

ولفت المراسل إلى أن القوات الأمنية شددت الإجراءات الأمنية في محيط ساحة التحرير والمداخل المؤدية إليها، تحسبا لأي أحداث.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله اليوم، كلمة له هي الأولى منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وما ترافق معها من مناوشات على الحدود الجنوبية للبنان.

المصدر: RT

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