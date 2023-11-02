أمريكا توجه رسالة لمصر حول سيناء

قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر إليزابيث جونز، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي".

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وأضافت في بيان للسفارة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى"، مرحبة أيضا بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي بشأن عبور عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية للمعبر قادمين من الجانب الفلسطيني

مشيرة إلى أن القيادة الأمريكية ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية، عن الاستعداد لاستقبال نحو 7 آلاف شخص يحملون جنسيات أكثر من 60 دولة عبر معبر رفح البري، قادمين من قطاع غزة.

وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أن السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، التقى بمقر وزارة الخارجية، سفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية لإحاطتهم بجهود الدولة المصرية المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، حيث استعرض خلال اللقاء الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح

كم أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، أنه سيتم فتح معبر رفح اليوم الخميس لمرور دفعة جديدة من الجنسيات الأجنبية، بالتنسيق مع السلطات المصرية.

الهيئة الفلسطينية المسؤولة عن إدارة المعبر من جانب قطاع غزة، أوضحت أنه تم الإعلان عن عدد من جوازات السفر الأجنبية بلغ 400 مسافر، للخروج عبر معبر رفح اليوم الخميس، وطالبتهم بالتواجد في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، إلى جانب ضرورة تحديث بيانات أوراق السفر الصادرة حديثا لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

المصدر: RT