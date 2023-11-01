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تزامنا مع "ثمن باهظ" يدفعه في القطاع.. الجيش الإسرائيلي يعلن تغيير خطط الغزو البري لغزة بشكل جذري

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أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

واعترف الجيش الإسرائيلي وقادة إسرائيل اليوم أنه يدفع ثمنا باهظا في هجومه على غزة.

وقالت المصادر أن أنه تم "وضع خطط جديدة من أجل ضرب حماس بأقسى الطرق وأكثرها عدوانية" ويشارك في الخطط الجديدة كبار قادة الجيش.

وقالت معاريف أنه في اليوم السادس للهجوم البري، فإن الخطط السابقة لم تعد موجودة وتم وضع خطط جديدة.

يقول الجيش الإسرائيلي، بحسب معاريف، إن الوضع في غزة "يجب أن يتغير بشكل جذري.. وهو أمر لا يمكن القيام به إلا من خلال المناورات البرية".

وتقول معاريف أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة أشهر من قتال سيتم تنفيذه بإيقاعات مختلفة، وفقا لتقييم الوضع على الأرض.

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ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي، بعد اطلاق القسام عملية طوفان الأقصى.

وبدأت منذ 6 أيام توغلا بريا في قطاع غزة يصفه الجيش الإسرائيلي بالمتدرج.

وقتل نحو 9 آلاف شخص وأصيب وتشرد مئات الآلاف في قطاع غزة نتيجة هجمات الجيش لإسرائيلي المستمرة.

لكن الفصائل الفلسطينية وجهت ضربات متتالية للجيش الإسرائيلي، أسفرت عن تدمير عدد كبير للآليات العسكرية الإسرائيلية ومقتل وإصابة عدد كبير من الجنود، باعتراف الجيش الإسرائيلية.

المصدر: معاريف

 

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