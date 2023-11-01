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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في محور الزيتون ومحور الكرامة ونؤكد وجود إصابات لدى الإسرائيليين

سرايا القدس تنشر لقطات لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة "التامر" شديدة الانفجار في جنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

سرايا القدس تنشر لقطات لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة
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نشرت "سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة "التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس - كتيبة جنين"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من تفجير عبوة "التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية "D9" وإعطابها واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من فيها يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023".

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المصدر: RT

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