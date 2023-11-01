سرايا القدس تنشر لقطات لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة "التامر" شديدة الانفجار في جنين (فيديو)
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نشرت "سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة "التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.
ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس - كتيبة جنين"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من تفجير عبوة "التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية "D9" وإعطابها واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من فيها يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023".
المصدر: RT