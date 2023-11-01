رئيس الإمارات يمنح العاهل الأردني "وسام زايد"

منح رئيس الإمارات محمد بن زايد، العاهل الأردني عبد الله الثاني "وسام زايد"، أعلى وسام في الإمارات على دوره في ترسيخ العلاقات بين البلدين.

وأعرب العاهل الأردني والرئيس الإماراتي خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء في أبو ظبي، عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع بلديهما، والحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الاستثماري في مختلف المجالات.

واستعرضا مختلف مسارات التعاون التنموي، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات الاستراتيجية للبلدين لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين.

المصدر: RT