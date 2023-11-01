مصر ترسل 40 سيارة إسعاف إلى معبر رفح استعدادا لاستقبال الفلسطينيين الجرحى (صور)

أفادت مراسلة RT بأن مصر أرسلت 40 سيارة إسعاف إلى معبر رفح مع قطاع غزة، استعدادا لاستقبال الجرحى الفلسطينين.

وأضافت أن السلطات المصرية قامت بتسيير الدفعة العاشرة من المساعدات إلى معبر العوجا التجاري وسط سيناء بواقع 70 شاحنه مساعدات ستعبر للجانب الإسرائيلي من معبر "نتسانا" للتفتيش ثم تعود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الفلسطيني.

وذكرت "فرانس برس" نقلا عن مصدر مصري رسمي، أن أول دفعة من الأجانب ستخرج من غزة إلى مصر اليوم الأربعاء.

فيما أعلن مصدر مصري مسؤول، خروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح صباح اليوم اليوم.