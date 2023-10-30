الناطق باسم سرايا القدس يقول إنه "تم استدراج" الجنود الإسرائيليين إلى "كمائن الموت وحقول الرعب"

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا".

وقال أبو حمزة في كبلمة مسجلة بالصوت والصورة له: "تواصل قواتنا برفقة فصائل المقاومة استبسالها ميدانيا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم".

وأضاف أبو حمزة: "يا جيش الهزائم، وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا غالنت، وهاليفي.. ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خانيونس وبيت حانون"، مردفا: "يا قوافل الجرذان، أخبروا قادتكم، ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم وكيف تم استدراجكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب.. تقدّموا إنا والله بكم متربصون".

وأشار الناطق باسم "سرايا القدس" إلى أن "العدو يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا"، لافتا إلى أن "المناورات البرية البائسة للعدو هدفها إعادة الثقة في فرقة غزة".

وأكد أبو حمزة "مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدينا من جراء قصف الاحتلال الهمجي".

واستطرد الناطق باسم "سرايا القدس": "رسالتنا لأهالي الأسرى الصهاينة، إن قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم على حساب عامل الوقت في محاولة لقتلهم وإزهاق أرواحهم هرباً من دفع الثمن".