نتنياهو يقول إن خسارة الحرب مع "القسام" ستكون كارثية على إسرائيل وغالانت: الموت أو الاستسلام فقط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي يعقده إن "أمام إرهابيي حماس الموت أو الاستسلام فقط" ولا يوجد خيار آخر.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هدف الهجوم على غزة هو إعادة المخطوفين وتفكيك قدرات حماس.

وتابع حول حزب الله أن من "سيجرنا إلى الحرب سيدفع ثمنا كبيرا.. قواتنا جاهزة للرد على أي عدوان من الشمال".

وأكد أن الحرب على غزة "لن تكون قصيرة".

وحول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من إطلاق سراح مجندة كانت محتجزة في غزة اليوم الاثنين قال إن "كلامها سيبقى للأشخاص الذين تحدثت معهم فقط".

ورفض الرد على سؤال حول كيفية إطلاق سراح المجندة الإسرائيلية، وقال "لن نصرح بهذا الأمر أبدا لوسائل الإعلام".

وأوضح أن عدد "المخطوفين لدى حماس" كبير.

وحول موقف الولايات المتحدة، أشار الوزير إلى أن علاقاتها الجيدة مع إسرائيل "تأكدت على جبهات الحرب"، في إشارة إلى الدعم الأمريكي العسكري والسياسي للحرب على غزة.

وقال إن واشنطن "تساندنا وتقف إلى جانبنا في الحرب على قطاع غزة".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على "حماس إطلاق سراح الرهائن فورا ودون شروط".

وقال إنه يأسف أن "عددا كبيرا من أصدقائنا لم يصروا" على إدانة حماس، مؤكدا أن "حماس يجب أن تستقيل".

وأوضح نتنياهو أن تبعات الحرب على غزة ستكون كارثية على إسرائيل وعدد من البلدان "إذا لم ننتصر" اسرائيل في هذه الحرب.

يتبع ...