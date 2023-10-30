وزير الدفاع الكويتي يرأس اجتماعا لمجلس الدفاع العسكري ويتحدث عن "ظروف استثنائية"

ترأس وزير الدفاع الكويتي أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم اجتماعا لمجلس الدفاع العسكري، أكد خلاله أن الظروف الراهنة تدفع القوات المسلحة لأقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد.

وقال الصباح خلال الاجتماع: " الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة الإقليمية تدفع القوات المسلحة لأقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد"، ووجه قيادات الجيش بسرعة لتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وحدات الجيش لمهامها وواجباتها على أكمل وجه.

ووفقا لبيان نشره الجيش الكويتي فقد بحث الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الدفاع الاستراتيجيات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالمهام والواجبات المناطة بعموم وحدات الجيش الكويتي.

كما دعا الوزير جميع القيادات إلى التعاون بين القطاعات العسكرية "لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه في ظل الأوضاع والظروف الراهنة والتي تتطلب من الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة".

المصدر: سويس إنفو