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بيان عاجل في مصر بعد زيادة انقطاع الكهرباء وتحذير من غضب المواطنين

أخبار العالم العربي

بيان عاجل في مصر بعد زيادة انقطاع الكهرباء وتحذير من غضب المواطنين
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تقدم عضو مجلس النواب في مصر النائب ضياء الدين داوود ببيان عاجل للحكومة، بشأن الإعلان عن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في ظل خطة تخفيف الأحمال.

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وقال النائب: فوجئ المصريون خلال الأيام الماضية رغم التحسن المناخى الملحوظ بانخفاض درجات الحرارة نسبيا عن معدلاتها المرتفعة سابقا بقيام وزارة الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين وثلاثة فى بعض المناطق.

وتابع عضو مجلس النواب: الحكومة لم تراع مشاعر المصريين الذين يؤدون التزماتهم تجاه الحكومة، بينما لا تلتزم الحكومة بأداء مهامها تجاههم.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة في مسألة قطع التيار الكهربائي، لم تراعي طبيعة كل جغرافيا من قرية أو مدنية، قائلا: ويتم ذلك كله دونما إعلان أو خطة واضحة أو جدول زمنى ولا حتى تبرير رغم انخفاض درجات الحرارة.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي يزيد من غضب المصريين.

وفى سياق متصل، قال المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه كان هناك توقع بانخفاض درجات الحرارة ولكن لم يحدث ذلك، مضيفا: العالم يتابع ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على استهلاك الغاز، كما أن واردات مصر من الغاز انخفضت بعدما كانت 800 مليون قدم مكعب يوميا، كذلك انخفضت الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة. 

المصدر: القاهرة 24

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