التلفزيون الإسرائيلي: مصر هددت تل أبيب بالحدّ من العلاقات الدبلوماسية

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.

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وأوضحت القناة أن مصر هددت بأن استمرار هذا الأمر قد يؤدي للحد من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مصر انخرطت تاريخيا كلاعب دبلوماسي نشط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، خاصة خلال الحرب التي أشعلت شراراتها الحركة في هجوم مدروس وفجائي في 7 أكتوبر.

وبحسب القناة العبرية، فقد رفضت مصر أيضًا اعتذار إسرائيل عن إطلاق النار عن طريق الخطأ على موقع لحرس الحدود المصري الأسبوع الماضي.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته قصفت بطريق الخطأ موقعًا عسكريًا مصريًا بالقرب من كرم أبو سالم، في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة الأسبوع الماضي، مضيفًا أنه "يعرب عن أسفه بشأن الحادث" وسيتم التحقيق في الحادث بشكل أكبر.

ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أنه في أكثر من مناسبة قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يسمح بعبور الفلسطينيين إلى سيناء خشية جرها الى حرب مع إسرائيل، كما حذرت القاهرة أيضًا من احتمال دخول الفلسطينيين إلى سيناء من قطاع غزة. وعلى هذا النحو، فقد تتخذ القاهرة إجراءات دبلوماسية من شأنها الحد من العلاقات بين البلدين.

المصدر : التلفزيون الإسرائيلي