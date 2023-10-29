مراسل RT: قتيلان وجرحى في اشتباكات شمال غربي ليبيا (فيديو)

أفاد مراسل RT في ليبيا بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى خلال اشتباكات مسلحة اليوم الأحد في منطقة تغسات بمدينة غريان شمال غربي ليبيا.

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وأظهر مقطع فيديو نيرانا مشتعلة ودخانا متصاعدا من مواقع الاشتباكات التي قيل إنها بين الكتيبة "111" بقيادة عادل دعاب و"جهاز الدعم والاستقرار"، والتي دامت ساعات.

وأفادت معلومات بأن "الاشتباكات اندلعت عقب محاولة قائد مجموعة (فجر ليبيا) عادل دعاب، السيطرة على المدينة بعد عودته إليها".

وقال مراسلنا إن مستشفى غريان التعليمي وجه نداء لكافة العاملين فيه، للحضور والمساعدة في تقديم العلاج اللازم لأي إصابات قد تحدث، جراء الاشتباكات التي تشهدها المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منذ فجر اليوم الأحد.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن تكليف جهاز طب الطوارئ والدعم باتخاذ جميع إجراءات التأهب والاستعداد، والتوجه إلى غريان، لمساندة المستشفيات.

ودعا وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين بالمنطقة إلى رفع مستوى الجهوزية القصوى، لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ، وتسخير الأقسام العلاجية للاستجابة إلى الوضع في مدينة غريان.

المصدر: RT