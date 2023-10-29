فصائل فلسطينية تعلن استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزة

أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غربي قطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام" في بيانها، أنها استهدفت تجمعا للآليات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية.

فيما جاء في بيان "سرايا القدس" أنها قصفت الآليات الإسرائيلية شمال غرب القطاع بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأعلنت "كتائب القسام" في وقت سابق اليوم تصدي مجموعاتها للقوات الإسرائيلية في منطقة الأمريكية شمال غرب مدينة بيت لاهيا.

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وجاء في بيان "القسام": "يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، حيث خاضوا معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص".

وأضاف البيان: "اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية".

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT