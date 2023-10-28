مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة مارغليوت على الحدود مع لبنان

أفاد مراسلتنا بأن صافرات الإنذار دوت مساء اليوم السبت في مستوطنة مارغليوت على الحدود مع لبنان.

وأوضحت مراسلتنا أنه بعد الرواية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ من لبنان من نوع "كورنيت" وتفعيل صافرات الانذار في مستوطنة مرجليوت بأصبع الجليل، تقوم المدفعية الإسرائيلية في هذه الاثناء بتمشيط أطراف بلدات لبنانية في القطاعين الغربي والوسط (رامية، وجبل البلاط، ومروحين)، فيما سقطت قذيفة في بلدة عيتا الشعب (القطاع الاوسط) قرب أحد المنازل، دون ورود أنباء عن إصابات بشرية حتى الآن.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه عقب دوي صفارات الإنذار في شتولا بالجليل الغربي، تم رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان.

هذا وأعلن حزب الله اليوم الجمعة أيضا استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة ‏المناسبة وقذائف العاون والمدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT