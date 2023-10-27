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شوارع قطر تغرق بمياه الأمطار.. والسلطات تحذر (فيديو)

أخبار العالم العربي

شوارع قطر تغرق بمياه الأمطار.. والسلطات تحذر (فيديو)
AFP
الدوحة
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شهدت قطر أمس الخميس موجة من الأمطار الرعدية والرياح تسببت بحدوث ازدحامات مرورية في الطرق الرئيسية بالدوحة.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن حدوث ازدحام مروري بسبب تجمع المياه في بعض الأماكن على طريق سلوى ومحور صباح الأحمد وطريق 22 فبراير، ونصحت باستخدام الطرق البديلة.

وأظهرت فيديوهات متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غرق عدد من الأنفاق على الطرق الرئيسية ومنها طريق سلوى، وتوقف محور الصباح وطريق 22 فبراير بسبب ارتفاعات مستويات مياه الأمطار.

كما تضرر مركزي تسوق على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى إخلائها احترازيا، وتسببت الرياح القوية المصحوبة بالأمطار الرعدية باقتلاع بعض أشجار حديقة أسباير.

وفي وقت سابق، نصحت وزارة الداخلية القطرية مستخدمي الطريق التقيد بإجراءات الأمان اللازمة ومنها ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، الالتزام بالمسار وعدم التجاوز، استخدام سرعات أقل من المحددة، تجنب استخدام المكابح بشكل مفاجئ، وتجنب أماكن تجمع المياه وعدم محاولة اختبارها.

وتأثرت أجزاء عدة من دول الخليج العربي أمس الخميس، باضطرابات جوية ناتجة عن عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية، أجواء حوض الخليج العربي، بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المنطقة وبدعم أيضا من بقايا الرطوبة الناتجة عن الحالة المدارية "تيج".

حيث يتفاعل عبور هذا الأخدود الجوي لأجواء المنطقة مع الرطوبة، ويسبب ذلك تكاثرا للغيوم الركامية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة والصواعق، وربما تساقط البرد في بعض المناطق، لا سيما فوق الجبال.

المصدر: وكالات

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