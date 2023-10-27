شوارع قطر تغرق بمياه الأمطار.. والسلطات تحذر (فيديو)

شهدت قطر أمس الخميس موجة من الأمطار الرعدية والرياح تسببت بحدوث ازدحامات مرورية في الطرق الرئيسية بالدوحة.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن حدوث ازدحام مروري بسبب تجمع المياه في بعض الأماكن على طريق سلوى ومحور صباح الأحمد وطريق 22 فبراير، ونصحت باستخدام الطرق البديلة.

قطر 🇶🇦



تأثير أمطار الخير والبركة على العاصمة #الدوحه من غرق بعض المجمعات والمساجد والشوارع والمنازل⁉️

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::#امطار_قطر#امطار_الخيرpic.twitter.com/UMLQaRt09k — سحاب | sahab (@sahabnews1) October 26, 2023

وأظهرت فيديوهات متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غرق عدد من الأنفاق على الطرق الرئيسية ومنها طريق سلوى، وتوقف محور الصباح وطريق 22 فبراير بسبب ارتفاعات مستويات مياه الأمطار.

What would happened if it fell on their heads? Where’s the quality control… pic.twitter.com/AHMDjhCB50 — Khalifa Al Haroon - Mr. Q (@iloveqatar) October 26, 2023

كما تضرر مركزي تسوق على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى إخلائها احترازيا، وتسببت الرياح القوية المصحوبة بالأمطار الرعدية باقتلاع بعض أشجار حديقة أسباير.

ارتفاع منسوب المياه في #قطر إثر أمطار رعدية غزيرةhttps://t.co/JU27UqdaEypic.twitter.com/HonuccS934 — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) October 26, 2023

وفي وقت سابق، نصحت وزارة الداخلية القطرية مستخدمي الطريق التقيد بإجراءات الأمان اللازمة ومنها ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، الالتزام بالمسار وعدم التجاوز، استخدام سرعات أقل من المحددة، تجنب استخدام المكابح بشكل مفاجئ، وتجنب أماكن تجمع المياه وعدم محاولة اختبارها.

السؤال ...



هل سيحاسب المقصر على هذه المناظر المخجلة ..؟؟

🤔



وأين الجهات المسؤولة عن الأرصاد الجوية من تحذير الناس .. قبل هبوب العاصفة والأمطار الغزيرة ؟؟

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🤔 pic.twitter.com/KoGWWvOtiX — ali alshahwani (@alialhajri) October 26, 2023

وتأثرت أجزاء عدة من دول الخليج العربي أمس الخميس، باضطرابات جوية ناتجة عن عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية، أجواء حوض الخليج العربي، بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المنطقة وبدعم أيضا من بقايا الرطوبة الناتجة عن الحالة المدارية "تيج".

فيضانات قوية في شوراع العاصمة القطرية الدوحة pic.twitter.com/7Vn0OfBV0e — حسين الموسوي (@hussynalmusawi) October 27, 2023

حيث يتفاعل عبور هذا الأخدود الجوي لأجواء المنطقة مع الرطوبة، ويسبب ذلك تكاثرا للغيوم الركامية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة والصواعق، وربما تساقط البرد في بعض المناطق، لا سيما فوق الجبال.

المصدر: وكالات