الجيش المصري يجهز قواته لمواجهة هجوم كيميائي (صور)

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أسامة عسكر تنفيذ بيان عملياتي لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى القواعد الجوية المصرية.

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ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية تمت التدريبات باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائي المتطورة، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبدأت التدريبات بالتنفيذ العملي لعدد من المراحل، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي للعناصر المشاركة والقدرة على التعامل مع أحدث وسائل ومعدات التطهير الكيميائي.

المصدر: RT