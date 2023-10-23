مصر تمد قرارا حول أخطر الإرهابيين في تاريخها

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 متهما بينهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، ومحمد شوقي الإسلامبولي، على قوائم الكيانات الإرهابية.

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وصدر القرار في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية والقرار رقم 9 لسنة 2018، قرارات إدراج إرهابيين بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، بمد إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، ومد إدراج الإرهابيين الآتية أسماؤهم على قائمة الإرهابيين على أن يكون الإدراج بالقائمتين قائمة الكيانات الإرهابية وقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

جدير بالذكر أن محمد شوقي الإسلامبولي هو الشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي الذي قام بقتل الرئيس المصري السابق أنور السادات، وهرب من مصر في مطلع الثمانينات بعد التضييق الأمني عليه.

وكان محمد شوقي الإسلامبولي قد حكم عليه غيابيا بالإعدام في ظل النظام السابق في قضية العائدين من ألبانيا.

المصدر: RT