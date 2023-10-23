رئيس مؤسسة حقوق الإنسان في البحرين: نحتاج إلى ثقة المجتمع وتنسيق أكثر صدقا بين المؤسسات

شارك علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، في مؤتمر دولي استضافته موسكو الأسبوع الماضي، حول قضايا حماية حقوق الإنسان وتبادل أفضل ممارسات دواوين المظالم.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، استعرض الدرازي آلية عمل المؤسسة والتعديلات التي طرأت على قانون إنشائها، والدور الذي تضطلع به المؤسسة في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

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وأشار إلى أن التحديات الأساسية التي تواجه مملكة البحرين هي ثقة المجتمع ومستوى أكثر صدقا لتنسيق التعاون بين الهئيات الوطنية وحمعيات حقوق الإنسان والحكومة، وتقييم أكثر عقلانية للتهديديات التي تمس حقوق الإنسان في البلد.

وأكد الدرازي على حرص المؤسسة لبناء علاقات متوازنة مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز ثقافتها القانونية والحقوقية، وعلى بذل المزيد من الجهود لتكون منصة مستقلة ومحايدة وقوية للدفاع عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

المصدر: RT + موقع "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"