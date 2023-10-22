كتائب القسام توجه رسالة جديدة للجيش الإسرائيلي
وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة للجيش الإسرائيلي، عقب كمينها شرق خانيونس والذي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين.
ونشرت كتائب القسام صورة لمقاتلين، كُتب عليها: "تقدموا كي تُهزموا، وتعرفوا أي صنف نحن من بني البشر".
عاجل ‼️— ترانسبورتر | اخبار الحرب🚨 (@H20J40) October 22, 2023
بعد كمين خانيونس المحكم الذي نفذه المقاومين : القسام للاحتلال ينشر صوره تقدموا كي تهزموا وتعرفوا أي صنف نحن من بني البشر.#اعتذار_اسراييل#الوطنيه_للاسكان#سوق_الاسهم_السعودي#رييس_كوريا_في_المملكه#اعصار_تيج#IsraelAttack#Gazabombing#فلسطين_الان#تميم_بن_حمد… pic.twitter.com/ItxLYiQuuR
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، استهدافها دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي شرق خانيونس بقذيفة مضادة للدروع، في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.
وتستمر الفصائل الفلسطينية في توجيه الضربات باتجاه عمق الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ وتصيب أهدافها وتقوم بالإعلان عن ذلك.
تتواصل الحرب على غزة في يومها السادس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
المصدر: RT