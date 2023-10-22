الجيش الإسرائيلي يعلن قصف البنية التحتية لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأحد، عن قصف البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وجاء في البيان: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنية تحتية لحزب الله بعد أن تم رصد محاولة لإطلاق قذيفة مضادة للدروع باتجاه إسرائيل بالقرب من بلدة ملكيا".

وأضاف: "كما أطلق "مخربون " قذائف مضادة للدروع نحو منطقة مفتوحة قرب منطقة بلدة عرب العرامشة. لم توقع إصابات أو أضرار".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT