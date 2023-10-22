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مراسلنا: قتيلان على الأقل بانفجار سيارة في القامشلي السورية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قتيلان على الأقل بانفجار سيارة في القامشلي السورية
RT
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أفاد مراسلنا بوقوع انفجار في سيارة بطريق الكورنيش في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل.

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وذكر مراسلنا أنه حسب إفادات بعض السكان المحليين الذين اهتزت منازلهم، قد يكون التفجير ناتجا عن هجوم بطائره مسيرة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن قيام مسيرة تركية باستهداف سيارة تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، وسقوط قتلى وجرحى.

وفي وقت سابق هذا الشهر أفادت تقارير إعلامية بوقوع انفجار جراء استهداف مسيرة تابعة للجيش التركي معمل قرميد في بلدة صفيا في الحسكة، يعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تتخذه ثكنة عسكرية لها.

المصدر: RT

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