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مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في مخيم جنين بالضفة الغربية (صور + فيديو)

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مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في مخيم جنين بالضفة الغربية (صور + فيديو)
RT
مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في مخيم جنين بالضفة الغربية
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قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الأحد إن فلسطينيين اثنين قتلا في قصف إسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مخيم جنين بالضفة الغربية.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن شابين قتلا وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة فجر الأحد بعد استهداف طائرات إسرائيلية منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن دوي انفجار سمع وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء جنين عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف الطابق السفلي من مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.

كما دوّت صافرات الإنذار في أنحاء جنين تحسبا لعملية اقتحام ستنفذها القوات الإسرائيلية في أعقاب القصف.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة لجيش الدفاع هاجمت مسجدا في مخيم جنين للاجئين.

وذكرت أن السكان هناك أفادوا بمقتل شخص واحد على الأقل تم إخراج جثته من الركام، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أشار إلى وجود عدة مصابين جراء القصف.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك، إنه وفي عملية مشتركة قام طيران الجيش بقصف موقع تحت الأرض في مسجد الأنصار بمدينة جنين، حيث مكثت خلية تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي مسؤولة عن تنفيذ عدة عمليات في الأشهر الأخيرة وخططت لتنفيذ عملية أخرى وشيكة.

وادعى الجيش والشاباك أن "الخلية نفذت عملية في 14 أكتوبر قرب الجدار الفاصل، أسفرت عن انفجار عبوة جرى تفعيلها عن بعد واستهدفت قوة من الجيش.

وأضاف "مؤخرا جرى تلقي معلومات استخباراتية تفيد بتخطيط الخلية لتنفيذ عملية كبيرة، وقد استخدم عناصر الخلية المسجد كمقر عمليات للتخطيط للعمليات وقاعدة لتنفيذها، مشيرة إلى انه وخلال عملية "بيت وحديقة" عثرت قوات الجيش على بنية تحتية وأسلحة في المسجد"، وفق ما نقله موقع "عرب 48".

ووثقت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مسجدا يخرج منه دخان في حين سارعت طواقم الاسعاف المتواجدة بالمكان إلى إنقاذ المصابين.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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