مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في مخيم جنين بالضفة الغربية (صور + فيديو)

قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الأحد إن فلسطينيين اثنين قتلا في قصف إسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مخيم جنين بالضفة الغربية.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن شابين قتلا وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة فجر الأحد بعد استهداف طائرات إسرائيلية منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن دوي انفجار سمع وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء جنين عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف الطابق السفلي من مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.

كما دوّت صافرات الإنذار في أنحاء جنين تحسبا لعملية اقتحام ستنفذها القوات الإسرائيلية في أعقاب القصف.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة لجيش الدفاع هاجمت مسجدا في مخيم جنين للاجئين.

وذكرت أن السكان هناك أفادوا بمقتل شخص واحد على الأقل تم إخراج جثته من الركام، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أشار إلى وجود عدة مصابين جراء القصف.

כלי טיס של צה"ל תקף מסגד במחנה הפליטים ג'נין. תושבים במקום דיווחו על הרוג אחד לפחות שגופתו הוצאה מהמבנה. הסהר האדום הפלסטיני מסר כי ישנם מספר פצועים @JackyHugipic.twitter.com/ei09ELh0rF — גלצ (@GLZRadio) October 21, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك، إنه وفي عملية مشتركة قام طيران الجيش بقصف موقع تحت الأرض في مسجد الأنصار بمدينة جنين، حيث مكثت خلية تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي مسؤولة عن تنفيذ عدة عمليات في الأشهر الأخيرة وخططت لتنفيذ عملية أخرى وشيكة.

وادعى الجيش والشاباك أن "الخلية نفذت عملية في 14 أكتوبر قرب الجدار الفاصل، أسفرت عن انفجار عبوة جرى تفعيلها عن بعد واستهدفت قوة من الجيش.

وأضاف "مؤخرا جرى تلقي معلومات استخباراتية تفيد بتخطيط الخلية لتنفيذ عملية كبيرة، وقد استخدم عناصر الخلية المسجد كمقر عمليات للتخطيط للعمليات وقاعدة لتنفيذها، مشيرة إلى انه وخلال عملية "بيت وحديقة" عثرت قوات الجيش على بنية تحتية وأسلحة في المسجد"، وفق ما نقله موقع "عرب 48".

ووثقت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مسجدا يخرج منه دخان في حين سارعت طواقم الاسعاف المتواجدة بالمكان إلى إنقاذ المصابين.

مسجد الأنصار في #مخيم_جنين الذي استهدفه الاحتلال بواسطة مسيرة وقصفه وخلف التفجير عدد من الشهداء والجرحى pic.twitter.com/BiExWLru5D — ابو عماد🇵🇸📷 (محمد عبيد) (@mohamed_obied7) October 22, 2023

عاجل| مصادر محلية: أنباء أولية عن قصف مسجد بداخل مخيم جنين. pic.twitter.com/EDky7Sk151 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 21, 2023

من مكان القصف في مخيم جنين.

الله ينتقم من الإحتلال. pic.twitter.com/TAtavrL5fu — Raghad🇵🇸 (@Raghadm_48) October 21, 2023

بالفيديو | طواقم الاسعاف تنتشل عددًا من الاصابات من تحت انقاض المسجد الذي قصفه الاحتلال في #مخيم_جنينpic.twitter.com/43ua1vm4fg — يونيوز (@UnewsAgency1) October 21, 2023

#عاجل| طواقم الاسعاف تنتشل عدد من الإصابات من تحت أنقاض المسجد الذي قصفه الاحتلال بمخيم جنين pic.twitter.com/UMsFvDiiPf — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) October 21, 2023

#عاجل| الاحتلال يقصف بالطيران الحربي مسجد الأنصار بمخيم جنين واشتعال النيران بالمكان pic.twitter.com/wWiS0PsyPt — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) October 21, 2023

تغطية صحفية: آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي لمسجد الأنصار في مخيم جنين pic.twitter.com/ijr65H3UOX — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) October 21, 2023

عاجل| انفجار ضخم في مدينة جنين. pic.twitter.com/ukMeZtuto9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 21, 2023

◀️ #شاهد.. آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال لمسجد الأنصار في مخيم جنين قبل قليل.. pic.twitter.com/728Z3B08C7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 21, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام