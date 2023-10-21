شيخ الأزهر ينعى مستشار الرئيس المصري للشؤون المالية

نعى الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، اللواء محمد أمين مستشار الرئيس المصري للشؤون المالية، أمين صندوق "تحيا مصر" الذي وافته المنية اليوم السبت.

واستذكر الإمام الأكبر في نعيه تعاون اللواء الراحل محمد أمين مع الأزهر من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، وحرصه على خدمة الفقراء والمحتاجين، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية.

ودعا شيخ الأزهر أن يجعل ما قدمه من أعمال الخير شفيعا له وأن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفى اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار الرئيس المصري للشؤون المالية وأمين صندوق "تحيا مصر".

وذكرت وسائل مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر في 27 يونيو 2019 قرارا جمهوريا بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية لمدة عام اعتبارا من 14 يونيو 2019.

فقدنا اليوم رمز وطني من أشرف و أنقى رجال مصر على المستوى الوطني و المستوي الإنساني اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية .. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان. pic.twitter.com/HsSz6JOXuP — Youssra (@Youssra) October 21, 2023

المصدر: RT