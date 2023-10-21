شاهد.. الأضرار التي سببتها الغارات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية

أدى القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، إلى أضرار في عدد من المنازل السكنية في قرى حدودية، وتضرر شبكات الكهرباء، في وقت تجدد القصف على بلدة يارون.

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وأظهرت مقاطع فيديو، الدمار الذي حل بأحد المنازل في بلدة رب ثلاثين جراء القصف الإسرائيلي في المنطقة الحدودية جنوب لبنان.

كما أظهرت تضرر شبكة الكهرباء في بلدة برج الملوك جنوب لبنان.

وأفاد مراسلنا اليوم السبت بإطلاق صاروخين موجهين من جنوب لبنان باتجاه جبل التيارات شمال إسرائيل لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف أطراف بلدة يارون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره قرابة الساعة الرابعة فجر السبت، أنه هاجم سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبناني بينها تجمعات "عملياتية وبنى تحتية".

ولفت في بيان إلى أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها سلسلة من المجمعات العسكرية التي كان يستخدمها حزب الله لتلبية الاحتياجات العملياتية والبنى التحتية.

وكان حزب الله نشر الجمعة مشاهد لعمليات استهداف مواقع حانيتا وراميا وزرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

وقالت مراسلة RT مساء أمس الجمعة، إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا نتيجة إطلاق صواريخ "كورنيت" من الأراضي اللبنانية على موقعين عسكريين مختلفين على الحدود الشمالية.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT