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الجيش اللبناني: عثرنا على 25 منصة إطلاق صواريخ من نوع "غراد" واحدة منها تحمل صاروخا معدا للإطلاق

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الجيش اللبناني: عثرنا على 25 منصة إطلاق صواريخ من نوع
AFP
جنود في القوات اللبنانية - صورة من الأرشيف -
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قال الجيش اللبناني في بيان مساء يوم الجمعة، إنه عثر على 25 منصة إطلاق صواريخ من نوع "غراد" واحدة منها تحمل صاروخا معدا للإطلاق في منطقة سهل القليلة.

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وقال الجيش في بيان: "بتاريخ 20 أكتوبر 2023 وفي إطار عمليات المسح والتفتيش لمنطقة سهل القليلة التي أطلق منها صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 19 أكتوبر، عثرت وحدة من الجيش على 25 منصة إطلاق صواريخ نوع غراد في المنطقة المذكورة".

وأشار الجيش في بيانه إلى أن واحدة من المنصات كانت تحمل صاروخا معدا للإطلاق.

هذا، وأكد الجيش اللبناني في بيانه أن الوحدات المختصة عملت على تفكيكه.

جدير بالذكر أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عدد من عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT

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