"الجيش المصري تعامل بالحسنى مع الأسرى الإسرائيليين".. أنغام ترد على أدرعي وتنشر تعليقات داعميها

فتحت المطربة المصرية أنغام النار على رئيس قسم الإعلام العربي في إسرائيل، أفيخاي أدرعي، بعد أن هاجمها لقيامها بـ"الدعاء عليه".

حضرة الفنانة أنغام @Angham والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة… pic.twitter.com/lC7tTBT8N9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2023

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وكان أفيخاي أدرعي قد أعاد نشر "دعاء" المطربة أنغام عليه عبر حسابها في منصة "إكس"، حيث كتبت: "ربنا ياخذك ويريحنا من وشك"، مع رمز "إيموجي" يعبر عن الاشمئزاز.

وانتقد أدرعي "دعاء" أنغام، مؤكدا في منشور عبر حسابه في "إكس" أنها تحتاج إلى "الرقي في منشوراتها"، مذكرا إياها بـ"الآخرة وعذابها"، وأن الله سيتذكر أمثالها من الذين يسيئون للآخرين، ويقفون مع "دواعش حماس"، الذين "اغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون"، على حد تعبيره.

وهاجمت أنغام المتحدث الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور مطول عبر "انستغرام"، مشددة على أنه "لا يستحق في الأصل أي أدب أو رقي في التعامل".

وأكدت أنها "كمصرية تعامل من مثلها فقط بالاحترام وليس أمثال أدرعي"، واصفة إياه بالصهيوني، وواصفة جيشه بـ"النازي".

ولفتت إلى أن الجيش المصري تعامل بالحسنى مع الأسرى الإسرائيليين بعد انتصاره في حرب أكتوبر، بينما لم يعرف الإسرائيليون إلا القتل منذ احتلالهم فلسطين.

ونشرت أنغام مجموعة من الردود لداعميها بعد ردها على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذين أكدوا تأييدهم لها في حديثها بهذا الشكل مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حيث وصفتها مؤيدة بـ"ست المعلمين"، فيما قال آخر: "ولسة هندوس عليهم تاني".

المصدر: RT