نائب رئيس البرلمان العربي: الأمن القومي المصري خط أحمر (فيديو)

قال علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، إن أعضاء البرلمان أشادوا بموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي فيما اتخذه من قرارات ومواقف بشأن ما يحدث داخل غزة منذ اللحظة الأولى للأزمة.

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وذكر النائب علاء عابد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "أون"، أن الجميع يرفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والجميع يراه أمرا غير مقبول، وفق ما نقله موقع "الفجر" المصري.

وأشار إلى أن العلاقات العربية حاليا في أحسن حالاتها، وأنه يجب استغلال ذلك من أجل الخروج بموقف عربي موحد بشأن الاعتداءات الصارخة على المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات.

وشدد على أن إسرائيل تنتهك كل الأعراف البرلمانية والدولية والقانون الدولي الإنساني.

وصرح بأن البرلمان العربي والبرلمان المصري أكدا على تأييد الرئيس السيسي فيما يتخذه من إجراءات، لأن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

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وأفاد علاء عابد: "الكثير عرفوا الآن لماذا حرص الرئيس السيسي على تسليح الجيش بأقوى أنواع الأسلحة السنوات الماضية".

وأضاف "القوات المسلحة كان يجب تسليحها الفترة الماضية لأن مصر دولة عظيمة، يعيش فيها 108 مليون مواطن يجب العمل ليل نهار من أجل تأمينهم".

وأشار نائب رئيس البرلمان العربي على أن مصر لم تتخل أبدا عن دورها في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر دائما هي القبلة والمفتاح لحل جميع القضايا.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص من ضمنهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية